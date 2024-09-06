Mahkemenin 'Polatlar' Kararına Tepki Yağdı! 'Adalet Yoksa Sarayına da Gerek Yok Bakan Tunç'
Kara para aklama suçundan yargılanan Engin-Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. Son olarak Engin Polat ve tutuklu 3 sanık da tahliye edildi. Kararın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Ankara’da dünyanın en büyük Adliye Sarayı binasını inşa ediyoruz" açıklamasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Adaletin olmadığı yerde sarayına gerek yok" şeklinde tepki gösterdi.