Liste ortaya çıktı: İşte Yargıtay'ın hakaret olarak kabul etmediği kelimeler
Hangi kelimelerin hakaret sayıldığı konusu uzun yıllardır netlik kazanmamışken, Yargıtay'ın daha önce "hakaret değildir" kararı verdiği kelimeler belli oldu. İşte mahkemenin hakaret olarak kabul etmediği o kelimeler.
Özellikle AKP döneminde sık sık "hakaret davası" haberleri gündeme gelirken, hangi kelimelerin hakaret sayılmadığı da tartışma konusu oluyor.
Hakaret sayılan kelime ve sözler kanunda tek tek belirtilmediği gibi hakaret sayılmayan kelimeler veya sözler de kanunda tek tek açıklanmış değildir. Yargıtay’ın yerleşik kararlarıyla belirlenen, kategorik bir biçimde hakaret sayılmayan sözler şunlardır:
Beddua niteliğindeki kelime ve sözler: Örneğin, “Allah belanı versin”, “Allah'ından bul”, “Allah müstehakını versin” şeklindeki sözler beddua niteliğinde sözler olup hakaret suçuna vücut vermemektedir.
Eleştiri veya ağır eleştiri mahiyetindeki kelime ve sözler: Örneğin, bir mahkeme hakimine yönelik “dosyaları okumuyorsunuz, okumadığınız gibi biz okuduğumuz için susturmaya çalışıyorsunuz, bu rezalettir” şeklindeki sözler eleştiri mahiyetindedir.