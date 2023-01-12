Kuyu faciasında yeni detaylar: Oğlunu kurtarmak için kuyuya atlayan babanın son sözleri yürek yaktı

Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı. Bu sırada baba ve oğluna hortum aracılığıyla oksijen verildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı, ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.