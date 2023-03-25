Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!

Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürebilecek bir soğuk hava dalgası Türkiye’ye gelebilir.

Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! - Resim: 1

Mart ayında soğuk havalar etkisini gösterirken yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye’ye gelebilir.

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Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! - Resim: 2

Twitter’da hava durumuna ilişkin tahminler yapılan Hava Forum isimli sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.

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Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! - Resim: 3

Türkiye’ye 29 Mart Çarşamba günü soğuk bir hava dalgasının gelebileceği, bu dalganın hava sıcaklıklarını 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip olduğu belirtildi.

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Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! - Resim: 4

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız."

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