Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürebilecek bir soğuk hava dalgası Türkiye’ye gelebilir.
Mart ayında soğuk havalar etkisini gösterirken yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye’ye gelebilir.
Twitter’da hava durumuna ilişkin tahminler yapılan Hava Forum isimli sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.
Türkiye’ye 29 Mart Çarşamba günü soğuk bir hava dalgasının gelebileceği, bu dalganın hava sıcaklıklarını 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip olduğu belirtildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız."