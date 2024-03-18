Kürt Z kuşağı seçmen ne yapacak? 'AKP seçmeninin üçte biri İstanbul'u İmamoğlu'nun yönetmesini istiyor'

KENT PROBLEMLERİNİN YANI SIRA 2028’İ DE DÜŞÜNEREK OY VERECEK

Barış şunları söyledi:

“İstanbul Kürtleri hangi kaygılarla gidecek? Tabii ki, kentin problemlerinden hareketle bunu yapacaklar. İlk etapta, ulaşım, ekonomi, kentsel dönüşüm ve diğer bütün insanları ilgilendiren sorunlar gibi meseleler ön planda. Ancak bunları aşan bir boyut var. Kürtlerin, tabii ki herkes gibi barışa ihtiyacı var, ancak Kürt meselesinin çözülmesi, bu sorunun ortadan kaldırılması ve toplumsal barışın sağlanması için bütün Kürtlerin beklentileri var. Dolayısıyla, İstanbul seçimleri sadece yerel bir seçim olarak değil, yerel meseleleri aşan bir seçim olarak görülüyor. İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır mantığıyla hareket ederek, 2028'e yönelik oy vereceğini düşünüyorum.”