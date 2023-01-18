120 bin mahkuma erken tahliye gündemde: Kritik tarih belli oldu
120 bin mahkuma erken tahliye yolunu açacak infaz düzenlemesi Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.
Son günlerde sosyal medyada konuşulan olası infaz düzenlemesi beraberinde bu soruları da beraberinde getiriyor. Habertürk gazetesi yazarı Yasemin Güneri söz konusu af düzenlemesinin detaylarını okuyucularla paylaştı:
Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum Kovid-19 süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatıldı. En son kabine toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
Üç yılı aşkın bir zamandır açık cezaevinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, bir defaya mahsus 'infaz iyileştirmesi' yapılmasını masaya yatırdı.
Şu anda izinde olan 120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak sorun olacak.
Açık cezaevinden izne giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işini ve düzenini kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek, kendi isteği dışında izne gönderilenlerin kurulu düzenini bozacak.