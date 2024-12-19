Küçük Çocukla Diyaloğu Tepki Çekmişti; Belediye Başkanı 'Rüşvet' Sorusu İçin 'Şakaydı' Dedi
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın kendisine 'Babamı zabıta yapar mısın?' diye soran çocuğa "Baban rüşvet yer mi? Hırsızlık yapar mı?" sorularını yöneltmesi tepki çekmişti. Olayın ardından o görüntüler için 'algı çalışması' diyen Özarslan'dan bir açıklama daha geldi. Özarslan, "Anlamadığımız şekilde üzerimize geliyorlar. Video çarpıtılmış bir şekilde servis edilmiştir. Bir çocukla şaka muhabbetiydi bu" dedi.
Kaynak: tv100
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında küçük bir çocuk ile diyaloğu geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Özarslan, kendisine 'Babamı zabıta yapar mısın?' diye soran çocuğa, "Baban rüşvet yer mi? Hırsızlık yapar mı?" diye yanıt vermişti.
'ANLAMADIĞIMIZ ŞEKİLDE ÜZERİMİZE GELİYORLAR'
Görüntülerin ardından eleştirilerin odağında olan Özarslan, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında açıklamalarda bulundu.
Özarslan, “Yaklaşık 3 gündür üzerimizde linç girişimi var. Özür açıklaması yapmamamıza rağmen anlamadığımız şekilde üzerimize geliyorlar. Perşembe günü benim kendimin yayınladığı bir videodan bahsediyoruz. Gizli çekilmiş bir video değil bu. Kendimizin çektiğimiz bir video. Bu cümlemi herkes dikkate alsın. İlk olarak bu videoyu Aralık ayının 12’sinde paylaştık. 25 bin kişi izlemiş ve olumsuz yorum almamış ne hikmetse 3 gündür beğeni ile karşılanan video 15 Aralık’ta saat 16:12’de trol olarak nitelendirilen bir sosyal medya hesabından başı ve sonu kesilerek, çarpıtılmış bir şekilde servis edilmiştir" ifadelerini kullandı.
'BİR ÇOCUKLA ŞAKA MUHABBETİYDİ'
Kamuoyunu meşgul ettiği için özür dileyen Özarslan, "Her Perşembe halk günü yapıyoruz. Orada da devletimizin bir uzman çavuşu zabıta olmak istediğini talep etti çocuğuyla gelip. Değerlendireceğiz dedikten sonra yanındaki çocuğu çok zeki bir çocuktu. Evladıma sorun dediler. Espri ortamı doğdu. O ortamda ilçe başkanları dahil meclis üyelerime kadar bir sürü kişi vardı. Bir çocukla şaka muhabbetiydi bu. Videonun devamı öncesi vardı. Yine kamuoyunu meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bu konuyla ilgili büyüklerime de gerekli bilgileri verdim” dedi.