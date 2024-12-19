Küçük Çocukla Diyaloğu Tepki Çekmişti; Belediye Başkanı 'Rüşvet' Sorusu İçin 'Şakaydı' Dedi

'BİR ÇOCUKLA ŞAKA MUHABBETİYDİ'

Kamuoyunu meşgul ettiği için özür dileyen Özarslan, "Her Perşembe halk günü yapıyoruz. Orada da devletimizin bir uzman çavuşu zabıta olmak istediğini talep etti çocuğuyla gelip. Değerlendireceğiz dedikten sonra yanındaki çocuğu çok zeki bir çocuktu. Evladıma sorun dediler. Espri ortamı doğdu. O ortamda ilçe başkanları dahil meclis üyelerime kadar bir sürü kişi vardı. Bir çocukla şaka muhabbetiydi bu. Videonun devamı öncesi vardı. Yine kamuoyunu meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bu konuyla ilgili büyüklerime de gerekli bilgileri verdim” dedi.