KPSS Devri Resmen Tarih Oldu! Öğretmenler İçin KPSS Şartı Kaldırıldı: Yeni Sınavın Detayları Netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında köklü bir değişikliğe giderek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle, öğretmenler 1 Eylül 2025’ten itibaren Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve diğer değerlendirme kriterlerine göre atanacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
KPSS’nin yerini alacak olan AGS, öğretmen adaylarının sözel ve sayısal yetenekleri ile genel kültür ve eğitim mevzuatına yönelik bilgilerini ölçmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile adayların alan bilgisi değerlendirilecek.
Yeni sistemde puanlama şu şekilde yapılacak:
AGS Puanı: Yüzde 50 oranında hesaplanacak.
ÖABT Puanı: Yüzde 50 oranında katkı sağlayacak.
Yabancı dil öğretmenliklerinde ise AGS puanının yüzde 50’si ile YDS veya e-YDS puanının yüzde 50’si dikkate alınacak.
AGS VE ÖABT DETAYLARI NETLEŞTİ
AGS: Sözel ve sayısal yetenek, eğitim mevzuatı ve genel kültür konularından 80 soru içerecek.
ÖABT: Alan bilgisine yönelik 50 soru yer alacak.
Toplamda 130 soruluk bu sınavlar, 2025 yılında ilk kez uygulanacak. AGS, 13 Temmuz 2025’te düzenlenecek ve başarılı adaylar, Milli Eğitim Akademisi’nde bir yıllık eğitim sürecine alınacak.
MEVCUT YÖNETMELİK 2025’E KADAR GEÇERLİ
1 Eylül 2025’e kadar KPSS şartı ile öğretmen atamaları devam edecek. Bu tarihten sonra ise yeni sistem yürürlüğe girecek.
EK DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER
KPSS puanının bir yıllık geçerlilik süresi kaldırıldı.
Hangi mezunların hangi branşlarda öğretmenlik yapacağı zorunluluğu Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından çıkarıldı.
Olimpiyat derecesi bulunan milli sporcuların sözleşmeli öğretmen olarak atanma süreci düzenlenerek, bu adaylar da Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacak.
BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada, KPSS yerine öğretmen adaylarının eğitim süreçlerini ve sınav sonuçlarını esas alan farklı bir değerlendirme yönteminin kullanılacağını belirtmişti. Yeni sistemle öğretmen alım süreçlerinin daha kapsamlı ve adil bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.
AGS VE YDS PUANLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK
Yeni sistemde yabancı dil öğretmenlikleri için AGS ve YDS puanlarının birlikte değerlendirilmesi öngörülürken, kapsamda Türkçe, matematik, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı gibi pek çok branş yer alıyor.