KPSS Devri Resmen Tarih Oldu! Öğretmenler İçin KPSS Şartı Kaldırıldı: Yeni Sınavın Detayları Netleşti

BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada, KPSS yerine öğretmen adaylarının eğitim süreçlerini ve sınav sonuçlarını esas alan farklı bir değerlendirme yönteminin kullanılacağını belirtmişti. Yeni sistemle öğretmen alım süreçlerinin daha kapsamlı ve adil bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.

AGS VE YDS PUANLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni sistemde yabancı dil öğretmenlikleri için AGS ve YDS puanlarının birlikte değerlendirilmesi öngörülürken, kapsamda Türkçe, matematik, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı gibi pek çok branş yer alıyor.