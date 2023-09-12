Köye dönen dedesinin çantasından çıktı: Bu parçalarda tarih yatıyor

Üzerine Türk bayrağı işlenen ve kan izlerinin de görüldüğü sıhhiye çantası ve tüfeği satmayı düşünmediğini dile getiren Turan, “Aslında sıhhiye çantasını bu denli önemli kılan üzerindeki şehitlerimizin kanları. Manevi değeri çok yüksek. Bu sıhhiye çantası, İznik’in yüksek kesiminde bulunan bir köyden geldi.