Korkutan harita: Türkiye'de şiddet olayların en çok yaşandığı 11 il belli oldu!
Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı 11 il belli oldu. Açıklanan rapora göre, 2023 yılında Türkiye'de silahlı şiddet olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 318 kişi olarak kayıtlara geçti.
Umut Vakfı tarafından Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarının raporu açıklandı.
'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' raporuna göre, 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2 bin 318 kişi ölü, 3 bin 820 kişi de yaralandı.
Bu çerçevede 2023 yılında silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı 11 il sırasıyla şöyle:
1- İstanbul: 505 olay,
2- Samsun: 188 olay,
3- Adana: 171 olay,
4- İzmir: 164 olay,
5- Kocaeli: 164 olay,
6- Sakarya: 144 olay,
7- Bursa: 135 olay,
8- Şanlıurfa: 120 olay,
9- Ankara: 117 olay,
10- Diyarbakır: 107 olay,
11- Çorum: 107 olay.
2023 yılında silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı bölgeler ise, sırasıyla şöyle:
1- Marmara Bölgesi: 1103 olay, 584 ölü, 1051 yaralı,
2- Karadeniz Bölgesi: 555 olay, 266 ölü, 517 yaralı,
3- Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 545 olay, 362 ölü, 789 yaralı,
4- Ege Bölgesi: 473 olay, 352 ölü, 391 yaralı,
5- İç Anadolu Bölgesi: 464 olay, 292 ölü, 456 yaralı,
6- Akdeniz Bölgesi: 415 olay, 341 ölü, 342 yaralı,
7- Doğu Anadolu Bölgesi: 218 olay, 121 ölü, 274 yaralı.