Korkutan fay hattı açıklaması: '7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'

"Hepimizin bildiği gibi 5.1 büyüklüğünde Gemlik Körfezi içerisinde bir deprem meydana gelmişti. Buradaki fayların yapısına baktığımız zaman çok parçalı, küçük, çok sayıda fay var. 5.1’lik deprem olasılıkla buradaki diğer fayları kısmen etkilemiş o nedenle de o günden bugüne kadar deprem olmaktadır.