Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız"
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı olayla ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Tok'un 17 yaşındaki oğlunun lüks araçla çarparak yaraladığı gençler ilk kez bir araya gelerek olay anını ve ardından yaşananları anlattı.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'nin karıştığı korkunç kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın yanında bulunan gençler acı geceden sonra ilk defa bir araya geldi.
Kazada yaralanan İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan, Süleyman Keçici ve Hasan Topal kaza anını ve ardından yaşanan anları anlattılar.
Patronlardünyası.com'a konuşan ve eniştesi Oğuz Acı’yı kaybeden 23 yaşındaki Tahsin Arslan, kaza anını hatırlamadığı söyleyerek "Akşama doğru biz bir grup olarak yola çıkmıştık. Orada bir arıza yaşandı. Kurallar gereği dörtlüleri yaktık. Kaza anını hatırlamıyorum" dedi.
Olayın ardından kayıp olan telefonlardan birinin kendisine ait olduğunu söyleyen Arslan, “Telefonum Eylem Tok’un aracından çıkmış. Kazadan önce cebimdeydi ama cebimden çıkmadı. Fermuarlı cebimde kapalı şekilde muhafaza ediyordum. Zaten cebimde olan cüzdan gibi diğer eşyalarım olduğu yerde duruyordu. Muhtemelen cebimden alındı" şeklinde konuştu.
"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALDIK"
Kazadan sonra beyninde pıhtı oluştuğunu söyleyen Arslan, “ATV ile gezintiye çıkmıştık. Arıza olduk çektik kenara. Gelen aracın istikametindeydik. Yolu engellemedik gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. Aydınlatmalarımızla trafik kurallarına uyduk” diye konuştu.
Arslan, “Kaza olabilir. İnsanlık hali her şey olabilir. Ama keşke insancıl olsalardı. Her insan kaza yapar, hata yapar. Ama ondan sonra gelişenler daha önemli” dedi.
"ARABALAR FARK ETSİN DİYE FLAŞÖRLERİMİZİ YAKTIK"
Kazada bir diğer yaralanan isim 23 yaşındaki Hasan Topal kazadan sonra darbeye dayalı hafıza kaybı yaşadığını söyleyerek, “Bu kaza 1 Mart Cuma gecesi olmuş. Ben perşembe gecesini hatırlarken, Cuma gününün gündüzünü dahi hatırlamıyorum. Ufak detaylar, rüya gibi kesikler geliyor aklıma. Arkadaşın ATV'si bozulunca Oğuz abi, ‘Ben onun motorunu ters yöne çevireyim’ dedi. Flaşörlerimi ekledi, flaşörleri kuvvetliydi onun. Karşıdan gelen arabalar fark etsin diye” ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZ BEYAZ IŞIK GÖRDÜK"
Kaza anında beyaz ışık gördüğünü hatırlayan Topal, şöyle konuştu:
“Tam takviye yapıyorduk beyaz ışık gördük hepimiz. Sonra hastanedeydim. Olay Cuma akşamıydı. Benim aklım pazartesi günü geldi. Hatta Oğuz abi rahmetli olmuş. Ama rahmetli olduğunu bile bilmiyorum. Çevremdekilere sormuşum, ‘Oğuz abi neden rahmetli oldu?’ diye.”
"OĞUZ YOK DİYE BAĞIRIYORDU"
Kazanın ardından sesler duyduğunu söyleyen Topal, “Biri Oğuz yok, Oğuz yok diye bağırıyordu. Onu hatırlıyorum. Meğer uçurumdan aşağıya düşmüş. Normalde bilincim açıkmış ama ben hiçbirini hatırlamıyorum. Kazayı gerçekleştiren kişinin ailesinden bugüne kadar kimse bize ulaşmadı” diye konuştu.
21 yaşındaki kazazede İbrahim Gümüş, “Oğuz abimizin vefat etmesi hepimizi derinden vurdu. Diğer dördümüzün de böyle ayakta olması, en azından yaşıyor olmamız biraz da olsa güç verdi. Birbirimize güç verdik” dedi.
"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Arkadaşlarıyla işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Gümüş, “Yaralı olarak kurtulduk ve biz dört kişi bu işin peşini bırakmayacağız. Adalete teslim olana kadar peşlerinde olacağız. Nereye kadar giderse. Sonuna kadar peşindeyiz. Ne zaman dönecekler adalete teslim olacaklar, bizim içimiz o zaman biraz soğuyacak. Yavaş yavaş dökülüyorlar. On çocuk var deniyordu. Birinin ifadesi, kimliği hiçbir şey belli değil. Maddiyatlı bir kişiye benziyor. Büyük ihtimalle varlıklı bir ailenin bir ferdidir” diye konuştu. Gümüş, “Ben o anda kaçmak yerine yardım etmeye çalışırdım. Çünkü hepimiz yollardayız. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bu işin sonunda elbet gelip adalete teslim olacaklardır diye düşünüyorum. Bizim tek beklentimiz adalet istiyoruz hepimiz” ifadelerini kullandı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, şüpheli Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli iş yeri çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. Estetisyen baba Bülent Cihantimur'a da yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Acı ve 4 kişi hastaneye kaldırılmış, Acı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.