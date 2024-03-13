Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız"

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Arkadaşlarıyla işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Gümüş, “Yaralı olarak kurtulduk ve biz dört kişi bu işin peşini bırakmayacağız. Adalete teslim olana kadar peşlerinde olacağız. Nereye kadar giderse. Sonuna kadar peşindeyiz. Ne zaman dönecekler adalete teslim olacaklar, bizim içimiz o zaman biraz soğuyacak. Yavaş yavaş dökülüyorlar. On çocuk var deniyordu. Birinin ifadesi, kimliği hiçbir şey belli değil. Maddiyatlı bir kişiye benziyor. Büyük ihtimalle varlıklı bir ailenin bir ferdidir” diye konuştu. Gümüş, “Ben o anda kaçmak yerine yardım etmeye çalışırdım. Çünkü hepimiz yollardayız. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bu işin sonunda elbet gelip adalete teslim olacaklardır diye düşünüyorum. Bizim tek beklentimiz adalet istiyoruz hepimiz” ifadelerini kullandı.