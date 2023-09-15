Konya'da korkunç olay: Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar!

Konya'da 2 genç kız, çıktıkları 15 katlı binanın çatısından aşağıya atladı. 2 genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, yere düştükleri an güvenlik kamerasına yansıdı.

İntihar
Son Güncelleme:
Konya'da korkunç olay: Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar! - Resim: 1

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenice Mahallesi Aslanyüreği Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

1 6
Konya'da korkunç olay: Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar! - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin 15 katlı binanın çatısından atladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 6
Konya'da korkunç olay: Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar! - Resim: 3

Binanın çatısından atlayan 19 yaşındaki İ.Ç ile arkadaşı 18 yaşındaki L.N.Ş’nin olduğunu belirleyen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

3 6
Konya'da korkunç olay: Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar! - Resim: 4

Genç kızların atladığı çatıdan yere düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

4 6