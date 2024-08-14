Konut Satışında Beklenmeyen Oldu: Krediyle Ev Alma Dönemi Bitiyor mu?
Bir süredir uygulanan yüzde 25’lik kira zam sınırının kalkmasıyla dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konut satışlarında bir önceki aya göre ciddi bir atış yaşandı. Fakat konut kredilerinde ise faizler hala yüksek. Kredi faizlerinin yüksekliği "Krediyle ev alma dönemi bitiyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi. Fakat uzman isim, konut kredi faizlerinde yakında bir düşüş beklentisi olduğunu söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kiralarda uygulanan yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasıyla, temmuz ayında konut satışları bir önceki aya göre yüzde 60 oranında artış gösterdi. Konut satışında yaşanan bu artış dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre, temmuzda ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88'e ulaştı. Ancak kredili konut satışlarında yüzde 20.9’luk bir azalma yaşandı, ipotekli satışlar 11 bin 496'ya düştü ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 9 olarak kaydedildi.
Zam sınırının kalkmasının yanında, ev almak için bankalardan temin edilen konut kredisinin faiz oranlarının yüzde 3'ün üzerine çıkması da ipotekli satışları olumsuz etkiledi. Bu yıl, geçen yıla kıyasla krediyle yapılan konut alımları yüzde 53’ten fazla düşüş gösterdi. Buna karşın, sektörde nakit alımlar dikkat çekici bir şekilde arttı. Uzmanlar, bu artışın en büyük sebebinin yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla yatırımlık konutlara olan talebin artması olduğunu belirtiyor.
Faiz oranlarının yüksek seviyede olması sebebiyle Türkiye genelinde kredili konut satışlarını neredeyse durma noktasına getirdi. Bankalar, yüzde 3'ün üzerinde faiz oranları sunarken, 120 ay vadeli konut kredilerinde aylık taksitler 30 bin TL’yi aşıyor. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir kredi çeken tüketici, toplamda 3 milyon 706 bin TL geri ödeme yapıyor. Özel bankalar, kredi limitlerini düşük tutarken, devlet bankalarında kredi imkanları daha da sınırlı.
YATIRIMLIK KONUT TALEBİ ARTTI
Emlak sektörü temsilcilerine göre, yüzde 25 kira artış sınırının kalkması, yatırımlık konutlara olan talebi artırdı. Yatırımcılar, aylık 20 bin TL’ye varan kira getirisi ve yıllık TÜFE oranında artış sağlayan, 5-7 milyon TL değerindeki 1+1 dairelere yöneliyor. Bu daireler, banka mevduatı yerine cazip bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.
KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Milliyet’te yer alan habere göre, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kredisi faiz oranlarının düşüşünü, mevduat faizlerindeki gerilemeye bağlıyor. Ancak 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar faiz oranlarının yüzde 1.50 seviyelerine inmesi beklenmiyor. Bu süreçte konut fiyatlarının, faiz oranlarındaki olası düşüşle birlikte yeniden artış gösterebileceği öngörülüyor. Özelmacıklı, mevcut piyasa koşullarında bazı gayrimenkullerin maliyetine satıldığını belirterek, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu vurguluyor. Özellikle ikinci el konutlarda uygun fiyatların bulunabileceğini ve kira geliri elde etmek isteyenler için bu dönemin önemli bir yatırım fırsatı sunduğunu ifade ediyor.
NAKİT ALIMLAR ÖN PLANDA: İPOTEKLİ SATIŞLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Konut sektöründe ipotekli satışlardaki düşüş devam ederken, nakit alımlar öne çıkıyor. Mayıs ayında 445 milyar TL olan konut kredi hacmi, Temmuz itibarıyla 451 milyar TL’ye yaklaştı. Yüksek faiz oranlarına rağmen, vatandaşlar eksik kalan alım bedelleri için kısmi kredilere başvurmaya devam ediyor. Konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesi ve ipotekli satışlardaki düşüş, sektörde daralmaya yol açıyor. Konut almayı düşünenlerin, piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri önemli; çünkü faizlerde olası bir düşüş, konut fiyatlarını yukarı çekebilir. Bu nedenle, doğru zamanlama yatırımcılar için kritik olmaya devam ediyor.