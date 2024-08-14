Konut Satışında Beklenmeyen Oldu: Krediyle Ev Alma Dönemi Bitiyor mu?

Zam sınırının kalkmasının yanında, ev almak için bankalardan temin edilen konut kredisinin faiz oranlarının yüzde 3'ün üzerine çıkması da ipotekli satışları olumsuz etkiledi. Bu yıl, geçen yıla kıyasla krediyle yapılan konut alımları yüzde 53’ten fazla düşüş gösterdi. Buna karşın, sektörde nakit alımlar dikkat çekici bir şekilde arttı. Uzmanlar, bu artışın en büyük sebebinin yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla yatırımlık konutlara olan talebin artması olduğunu belirtiyor.

Faiz oranlarının yüksek seviyede olması sebebiyle Türkiye genelinde kredili konut satışlarını neredeyse durma noktasına getirdi. Bankalar, yüzde 3'ün üzerinde faiz oranları sunarken, 120 ay vadeli konut kredilerinde aylık taksitler 30 bin TL’yi aşıyor. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir kredi çeken tüketici, toplamda 3 milyon 706 bin TL geri ödeme yapıyor. Özel bankalar, kredi limitlerini düşük tutarken, devlet bankalarında kredi imkanları daha da sınırlı.