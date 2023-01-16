Komutan fark etti: Müzede patlamamış top mermisi sergilendiği ortaya çıktı

Gündüz yapılan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programa, jandarma ekipleri de katıldı. Eğlence sonrası, köyde 2012 yılında kurulan 'Yaşam Tarzı Müzesi' gezildi. Müzenin içinde bulunan çok sayıda antika ve bölge halkının yaşamını anlatan ürünler misafirlere tek tek tanıtıldı.