Köfteci Yusuf'un Sır Gibi Sakladığı Köfte Tarifi Ortaya Çıktı: Ürünlerinde 'Domuz Eti' Çıkmıştı

Akkaş, videoda şunları dile getirdi:

"İyi köftenin sırrı, içerisindeki malzemenin abartılı şekilde bol olmaması.

Kâr düşünerek çok fazla katkı maddesi koyarsan, iyi köfte olmaktan çıkar. Bizim 25 yıldır değişmeyen bir reçetemiz var.

Ekmek, tuz, pul biber, soğan ve belirli oranda kuzu eti koyuyoruz. Lezzetini veriyor, yumuşak oluyor. Kuzu etini herkes koyamaz çoğu köfte sadece dana eti yapılır."