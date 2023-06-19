Kocaeli'de hareketli gece: Arabasını bekçilerin üzerine sürdü, polis tekerleklerini patlatarak durdurabildi!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hareketli bir gece yaşandı. Yaşanan trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgayı önlemek isteyen polis, kaçmak isteyen şahsın aracının tekerleklerine ateş açtı. Şahıs, patlak tekerleklerle taksi durağına çarparak durabildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasından sonra taraflar arasında kavga çıktı. Polisin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği esnada araçla kaçmak isteyen bir şahsın aracının tekerleklerine emniyet güçleri ateş açtı. Şahıs, patlak tekerleklerle taksi durağına çarparak durabildi. Aksiyon filmlerini aratmayan gecede 2 kişi kazadan 1 kişi darptan yaralanarak hastaneye kaldırılırken 2 kişi ise gözaltına alındı.
Olay saat 02.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. kontrolündeki 41 K 9607 plakalı pikap, cadde üzerinde seyrederken ani fren yapan 41 AOM 612 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay sonrası pikap sürücüsü S.A. araçtan inerek yaralıları ayağa kaldırmaya çalıştı. Bu sırada babasını arayan yaralıya telefonu kapattırmaya çalıştığı görüldü.
S.A. ve olay yerine gelen yakınları ile yaralının babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar, kameralara yansıdı.