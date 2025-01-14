Koç Holding'in Tepe İsmi Rahmi Koç Şans Getirdi! Birinciliği Kaptı
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Dubai Desert Klasik Gençler Turnuvasında birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı Sapmaz, daha önce de Koç Holding'in en tepe ismi Rahmi Koç ile antrenman yapmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Golf Federasyonu’nun açıklamasına göre, Dubai’de düzenlenen turnuva, 10 farklı ülkeden 64 genç golfçünün katılımıyla gerçekleşti. Üç tur üzerinden oynanan turnuvayı toplamda 221 (+5) gross skorla tamamlayan Sapmaz, turnuvanın galibi oldu.
Bu başarısıyla Deniz, dört önemli organizasyona katılma hakkı kazandı:
Shubhankar Sharma Gençler Grand Final,
Faldo Serisi Grand Final,
JAGA Grand Final,
BAE Clutch Tur.
YENİ YILIN İLK ANTRENMANI RAHMİ KOÇ İLE YAPTI
Deniz Sapmaz’ın başarısı, yeni yılın ilk gününde yaptığı özel bir antrenmanla dikkat çekti. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, yılın ilk gününde golf oynama geleneğini bozmayarak Sapmaz’ı antrenmana davet etti. İkili, yeni yılın ilk gününde bir araya gelerek birlikte çalıştı.
Rahmi Koç, Sapmaz’ın bu büyük başarısından dolayı mutluluğunu dile getirirken, genç golfçünün sosyal medyada gündem olan bu antrenmanla Dubai'deki şampiyonluk yolunda önemli bir motivasyon kazandığı belirtildi.