Koç Holding'in Tepe İsmi Rahmi Koç Şans Getirdi! Birinciliği Kaptı

YENİ YILIN İLK ANTRENMANI RAHMİ KOÇ İLE YAPTI

Deniz Sapmaz’ın başarısı, yeni yılın ilk gününde yaptığı özel bir antrenmanla dikkat çekti. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, yılın ilk gününde golf oynama geleneğini bozmayarak Sapmaz’ı antrenmana davet etti. İkili, yeni yılın ilk gününde bir araya gelerek birlikte çalıştı.

Rahmi Koç, Sapmaz’ın bu büyük başarısından dolayı mutluluğunu dile getirirken, genç golfçünün sosyal medyada gündem olan bu antrenmanla Dubai'deki şampiyonluk yolunda önemli bir motivasyon kazandığı belirtildi.