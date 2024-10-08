Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç 20 Yıl Sonra İtiraf Etti
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, girişimcilere yönelik tavsiyelerde bulunurken kendi iş deneyimlerinden çarpıcı örnekler paylaştı. Rahmi Koç 20 yıl aradan sonra ilk kez itiraf etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç, "20 yıl önce beş farklı alana yatırım yaptık. Sadece biri başarıya ulaştı, diğer dört girişim ise başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bu tek yatırım, diğerlerinin zararını kapatmanın ötesinde, önemli bir kar elde etmemizi sağladı" dedi.
BÜYÜK BAŞARININ TÜYOSUNU VERDİ
Fast Company dergisine verdiği röportajda, girişimcilik alanındaki trendleri değerlendiren Rahmi Koç, "İş hayatım boyunca pek çok yatırım modası oldu. Bir dönem herkes tekstil ve iplik sektörüne yöneliyordu, ardından domates salçası ve ihracat revaçtaydı. Şimdi ise startuplar çok konuşuluyor. İyi yönetim ve doğru hedefler belirlendiğinde, sıfırdan büyük başarılar elde edilebilir" ifadelerini kullandı.
20 YIL SONRA İTİRAF ETTİ
Koç, yatırımlarının bazılarının neden başarısız olduğunu ise şu örneklerle açıkladı:
"Elektrikli motosiklete yatırım yaptık, ancak insanlar motosiklet kullanırken o 'gır gır' sesini duymak istiyor; sessiz çalışma fikri tutmadı. Bir başka girişimcinin banka müşterisi olmayanlara kredi verme fikrine yatırım yaptık, bu girişim de başarısız oldu. Ayrıca, kişiye özel kıyafet öneren bir sistem için yatırım yapmıştık; parlak bir fikir gibi görünse de başarılı olamadı. Tek kazanç sağlayan ise hava vinç yatırımı oldu."
DİKKAT ÇEKEN TAVSİYEDE BULUNDU
Girişimcilikte rekabetin çok yoğun olduğunu belirten Koç, genç girişimcilere detaylı ve derinlemesine araştırma yapmalarını tavsiye etti. Rekabetin iyi incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hata yapmaktan korkmayın; hatalarınızdan öğrenmeden ilerleyemezsiniz. Rakiplerinizi küçümsememeli ve başkalarının hatalarından ders çıkarmalısınız" dedi.