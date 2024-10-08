Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç 20 Yıl Sonra İtiraf Etti



Rahmi Koç, "20 yıl önce beş farklı alana yatırım yaptık. Sadece biri başarıya ulaştı, diğer dört girişim ise başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bu tek yatırım, diğerlerinin zararını kapatmanın ötesinde, önemli bir kar elde etmemizi sağladı" dedi.

BÜYÜK BAŞARININ TÜYOSUNU VERDİ

Fast Company dergisine verdiği röportajda, girişimcilik alanındaki trendleri değerlendiren Rahmi Koç, "İş hayatım boyunca pek çok yatırım modası oldu. Bir dönem herkes tekstil ve iplik sektörüne yöneliyordu, ardından domates salçası ve ihracat revaçtaydı. Şimdi ise startuplar çok konuşuluyor. İyi yönetim ve doğru hedefler belirlendiğinde, sıfırdan büyük başarılar elde edilebilir" ifadelerini kullandı.