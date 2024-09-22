Koç Holding Rekor Kırdı! Arayı Açtı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2023 Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi sonuçlarına göre, Koç Holding yönetimine ait Koç Üniversitesi Türkiye'nin en iyi araştırma üniversitesi seçildi. Üniversite, bu başarısıyla araştırma alanındaki öncülüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Üniversitesi, Avrupa’nın en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk Avrupa fonlarından en fazla destek alan üniversiteler arasında bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’de yürütülen 53 Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesinin 31’ini üstlenerek uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Bu başarı, üniversitenin bilimsel araştırmalara olan katkısını ve akademik mükemmeliyetini gözler önüne seriyor.
Koç Üniversitesi yetkilileri, elde edilen bu başarıyı akademik kadronun ve üniversite paydaşlarının ortak çalışmasına dayandırıyor. Araştırma ve inovasyonun merkezde olduğu bu anlayışın, üniversitenin liderliğini pekiştirdiği vurgulanıyor. Üniversite yetkilileri, bu başarıyı uzun yıllar sürdürme hedefinde olduklarını belirtti.
Hem ulusal hem de uluslararası projelerdeki aktif katılımıyla dikkat çeken Koç Üniversitesi, bu başarının yeni ve daha büyük projelere kapı açacağını ifade ediyor. Üniversite, inovasyon ve bilimsel araştırma alanlarında öncü çalışmalarına hız kesmeden devam etmeyi planlıyor.