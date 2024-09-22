Koç Holding Rekor Kırdı! Arayı Açtı

Koç Üniversitesi, Avrupa’nın en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk Avrupa fonlarından en fazla destek alan üniversiteler arasında bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’de yürütülen 53 Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projesinin 31’ini üstlenerek uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. Bu başarı, üniversitenin bilimsel araştırmalara olan katkısını ve akademik mükemmeliyetini gözler önüne seriyor.