Koç Holding Liderliği Kaptı

Koç Holding, "Umut Kentler" projesi ile önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'den sadece Koç Holding listeye yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ali Koç Koç Holding Rahmi Koç
Koç Holding Liderliği Kaptı - Resim: 1

Koç Holding, deprem sonrası bölgelere yönelik hayata geçirdiği "Umut Kentler" projesi ile önemli bir başarıya imza attı. Proje, Thomson Reuters Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde “Sosyal Etki” kategorisinde ödül kazandı. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu’nun Sosyal Değer Kılavuzu’nda Türkiye’den tek örnek olarak yer aldı.

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Koç Holding Liderliği Kaptı - Resim: 2

20 BİN KİŞİYE BARINMA SAĞLADI

Maraş merkezli depremler sonrasında, Koç Holding ve iştirakleri tarafından Adıyaman, Hatay, İskenderun, Maraş ve Malatya’da gerçekleştirilen "Umut Kentler" projesi, toplamda 5 bin konteynerle yaklaşık 20 bin kişiye barınma sağlıyor. Bu projede, sadece barınma değil, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen çeşitli alanlar da bulunuyor.

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Koç Holding Liderliği Kaptı - Resim: 3

“Umut Kentler”, okul, çocuk oyun merkezleri, ana sınıfları, özel destek sınıfları, kütüphaneler, Gelecek Hayalim Merkezi, Çocuk Yaşam Merkezi, Kadın Dayanışma Merkezi ve mutfak atölyeleri gibi yaşam alanlarıyla, depremzedelerin yaşamla yeniden bağ kurmasına olanak tanıyor.

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