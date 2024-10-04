Koç Holding Liderliği Kaptı
Koç Holding, "Umut Kentler" projesi ile önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'den sadece Koç Holding listeye yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding, deprem sonrası bölgelere yönelik hayata geçirdiği "Umut Kentler" projesi ile önemli bir başarıya imza attı. Proje, Thomson Reuters Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde “Sosyal Etki” kategorisinde ödül kazandı. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu’nun Sosyal Değer Kılavuzu’nda Türkiye’den tek örnek olarak yer aldı.
20 BİN KİŞİYE BARINMA SAĞLADI
Maraş merkezli depremler sonrasında, Koç Holding ve iştirakleri tarafından Adıyaman, Hatay, İskenderun, Maraş ve Malatya’da gerçekleştirilen "Umut Kentler" projesi, toplamda 5 bin konteynerle yaklaşık 20 bin kişiye barınma sağlıyor. Bu projede, sadece barınma değil, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen çeşitli alanlar da bulunuyor.
“Umut Kentler”, okul, çocuk oyun merkezleri, ana sınıfları, özel destek sınıfları, kütüphaneler, Gelecek Hayalim Merkezi, Çocuk Yaşam Merkezi, Kadın Dayanışma Merkezi ve mutfak atölyeleri gibi yaşam alanlarıyla, depremzedelerin yaşamla yeniden bağ kurmasına olanak tanıyor.