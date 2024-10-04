Koç Holding Liderliği Kaptı

20 BİN KİŞİYE BARINMA SAĞLADI

Maraş merkezli depremler sonrasında, Koç Holding ve iştirakleri tarafından Adıyaman, Hatay, İskenderun, Maraş ve Malatya’da gerçekleştirilen "Umut Kentler" projesi, toplamda 5 bin konteynerle yaklaşık 20 bin kişiye barınma sağlıyor. Bu projede, sadece barınma değil, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen çeşitli alanlar da bulunuyor.