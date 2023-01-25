Kobra Murat: Erdoğan Allah'ın nuru bir insan, beni çok seviyor ve bana 'kobram' diyor

Halk arasında 'Kobra Murat' olarak bilinen Murat Dinavdiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Kobram" dediğini söyledi.

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Kobra Murat: Erdoğan Allah'ın nuru bir insan, beni çok seviyor ve bana 'kobram' diyor - Resim: 1

“Kobra Murat” olarak bilinen Murat Divandiler Haber Global programında Buket Aydın ile Yüz Yüze programında konuştu.

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Kobra Murat: Erdoğan Allah'ın nuru bir insan, beni çok seviyor ve bana 'kobram' diyor - Resim: 2

Divandiler burada 2023 Roman Buluşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kobra Murat: Erdoğan Allah'ın nuru bir insan, beni çok seviyor ve bana 'kobram' diyor - Resim: 3

"Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" diyen Kobra Murat, "Çok seviyor beni ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. 

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Kobra Murat: Erdoğan Allah'ın nuru bir insan, beni çok seviyor ve bana 'kobram' diyor - Resim: 4

Hatta benim mahallemde gezip yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. "Kobra Murat"ın o ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

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