Cumhurbaşkanı Erdoğan Hangi Diziyi İşaret Etti? Bu Kez 'Mütedeyyin' ve 'Seküler' Diyerek Mesaj Verdi
RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası 4 diziye program durdurma cezası vermişti. Bu cezalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu kez de "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, çirkin gösterilirken, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi lanse ediliyor" çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası hangi diziyi işaret ettiği merak konusu oldu. Akıllara o dizi geldi, işte tüm detaylar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şûrası'nda "Belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir. 3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur" diyerek RTÜK'ü 'hızlı tedbir almaya' çağırmıştı.
Bunun üzerine harekete geçen RTÜK toplanmış ve Sahipsizler, Yabani, DEHA ve Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası vermişti.
DEHA
Deha dizisindeki bu sahne 'şiddeti özendiren unsurlar' suçlamasıyla ceza aldı.
SAHİPSİZLER
‘Kadına yönelik şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık’ iddiasıyla Star TV’de yayınlanan Sahipsizler de ceza aldı.
YABANİ
Yabani dizisinde yer alan bu sahne ise Şiddeti özendiren unsurlar ve toplumsal değerlere zarar veren içerikler’ iddiasıyla cezayı alan yapımlar arasında.
ARKA SOKAKLAR
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması' yayıncılık ilkelerine aykırı olarak bulundu. Yayınlanan bu sahnelerle 'toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına' kanaat getiren Üst Kurul, kanala idari para cezası kesmenin yanı sıra diziye de durdurma cezası verdi.
RTÜK'ün bir sonraki toplantı için markaja aldığı dizinin ise sık sık tartışmalara neden olan Kızıl Goncalar dizisi olduğu iddia edilmişti.
Kızıl Goncalar'da, Vahit tarafından eli kesilen Naim, Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla ikiye ayırırken hem intikamını alıp hem kızını kurtardı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada gündem olmuştu.
CUMHURBAŞKANI'NDAN 'MÜTEDEYYİN' VE 'SEKÜLER' ÇIKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yine diziler vardı. Dizilerin toplumun her kesimini kötü temsil ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Tamamen izlenme kaygısıyla çekilen diziler ne kültürümüze ne de değerlerimizin yaşatılmasına fayda sağlamaz. Sırf daha fazla reyting için başta kadına ve çocuğa olmak üzere şiddetin meşrulaştırıldığını, alkolün özendirildiğini, sapkın ilişkileri normalleştirdiğini görüyoruz.
Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, çirkin gösterilirken, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi lanse ediliyor. İstisnai örnekler üzerinden tüm aile kavramımız hedef konmaktadır. Aile kötülüğün temeliymiş gibi gösterilmektedir. Biz zaten iktidar partisi olarak LGBT denilen yapıya karşıyız. Son dönemde milletimizin sinir uçlarıyla bilerek oynanıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, çirkin gösterilirken, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi lanse ediliyor" ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce sık sık 'muhafazakar' ya da 'mütedeyyin' kesim üzerinden dizileri hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez 'sekülerler' üzerinden mesaj vermiş oldu.
CUMHURBAŞKANI HANGİ DİZİYİ İŞARET ETTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'mütedeyyin' ve 'seküler' kesim üzerinden dizilere yönelik açıklamaları akıllara 'Kızılcık Şerbeti'ni getirdi. Kızılcık Şerbeti tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği 'mütedeyyin' ve 'seküler' iki ailenin hayat hikayesine odaklanan bir dizi olarak biliniyor.
RTÜK'ün bir sonraki toplantısında Kızıl Goncalar'ın ele alınacağı iddiası gündemde olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarının ardından "Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti ne olacak?", "Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK yaptırım uygulayacak mı?" soruları gündeme geldi.