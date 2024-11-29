Cumhurbaşkanı Erdoğan Hangi Diziyi İşaret Etti? Bu Kez 'Mütedeyyin' ve 'Seküler' Diyerek Mesaj Verdi

RTÜK'ün bir sonraki toplantı için markaja aldığı dizinin ise sık sık tartışmalara neden olan Kızıl Goncalar dizisi olduğu iddia edilmişti.

Kızıl Goncalar'da, Vahit tarafından eli kesilen Naim, Mira'yı çekiştiren Vahit'in elini kılıçla ikiye ayırırken hem intikamını alıp hem kızını kurtardı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada gündem olmuştu.