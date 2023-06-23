Kıymete bindi: İstanbul'un bu ilçelerine resmen akın var!
Marmara'da beklenen olası deprem İstanbul'un yerleşim haritasını değiştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin hazırladığı rapor İstanbul'da hangi ilçelerin daha fazla değer kazandığını ortaya koydu.
6 Şubat Depremleri, Türkiye'nin 13 kentinde büyük yıkıma neden oldu, 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na göre söz konusu depremlerin ekonomiye maliyeti 103,6 milyar dolar civarında.
Independent Türkçe'den Dora Mengüç'ün haberine göre deprem sonrasında yaşanan en temel konulardan birisi de barınma sorununun büyümesi, yaşanan iç göç sonrasında konut ve kira fiyatlarında anormal artışların yaşanması. Uzmanlar, depremin yarattığı yıkımın sadece fiziki olmadığını, ülke olarak ciddi bir toplumsal yıkımla da karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.
Bu endişe, gözlerin bir kez daha olası Marmara Depremi'ni bekleyen İstanbul'a çevrilmesine neden oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden.com'un yayımladığı "Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun sonuncusu mayıs ayında nisan ayına kıyasla satılık konut talebi endeksinin yüzde 3 düştüğünü söylüyor. Satılan konutların satılık ilan sayısına oranı ise ülke geneli ve İstanbul'da artışta.