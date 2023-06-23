Kıymete bindi: İstanbul'un bu ilçelerine resmen akın var!

Independent Türkçe'den Dora Mengüç'ün haberine göre deprem sonrasında yaşanan en temel konulardan birisi de barınma sorununun büyümesi, yaşanan iç göç sonrasında konut ve kira fiyatlarında anormal artışların yaşanması. Uzmanlar, depremin yarattığı yıkımın sadece fiziki olmadığını, ülke olarak ciddi bir toplumsal yıkımla da karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.