Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Borcu borçla kapatmaktaydım'

“Porsche marka bir araç ve şirkete ait bir araç ve tekneyi satmak zorunda kaldım”

Kıvanç Talu ise, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı bazı projeler iptal edildi. Bu noktada ben kalan projeleri sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duydum. Bundan dolayı eşimin yakın çevresinden borç talep ettik. Aldığımız bu borçlarla hem önceki borçları hem de mevcut projelere dair nakit ihtiyacı karşıladık.