Kış Saati Uygulaması İçin Meclis Düğmeye Bastı: 19 Gün Sonra Saatler 1 Saat Geri Alınacak

Yapılan bilimsel araştırmalar, gün ışığından yeterince faydalanamamanın bireylerin ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini ve depresyon, stres ile kronik yorgunluk gibi sorunların artışına neden olduğunu göstermektedir. Özellikle öğrencilerin sabah karanlığında okula gitmek zorunda kalması, öğrenme süreçlerinde dikkatsizlik ve motivasyon kaybına yol açarak eğitim hayatlarını da etkiliyor" ifadelerini kullandı.