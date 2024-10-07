Kış Saati Uygulaması İçin Meclis Düğmeye Bastı: 19 Gün Sonra Saatler 1 Saat Geri Alınacak
Erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlar, saatlerin geri alınmasını ve kış saati uygulamasına geçilmesini istiyor. TBMM konu ile ilgili düğmeye bastı. Kış saati uygulamasına geçişi öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sonbahar ekinoksunun ardından, vatandaşlar "Saatler geri alınacak mı?" sorusunu sıkça sormaya başladı. TBMM, kış saati uygulaması için harekete geçti. Ankara bağımsız milletvekili Adnan Beker, kalıcı yaz saati uygulamasının sona ermesi için yaz-kış saati uygulamasına geçişi öngören bir kanun teklifi sundu.
KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDA
Beker'in komisyonda sunduğu metinde, sürekli yaz saati uygulamasının bireylerin biyolojik ritmi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Beker, "Sabah erken saatlerde karanlık bir ortamda uyanmak zorunda kalan vatandaşlarımız, doğal biyolojik döngülerine aykırı bir şekilde yaşamlarını sürdürmekte, bu durum fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır.
Yapılan bilimsel araştırmalar, gün ışığından yeterince faydalanamamanın bireylerin ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini ve depresyon, stres ile kronik yorgunluk gibi sorunların artışına neden olduğunu göstermektedir. Özellikle öğrencilerin sabah karanlığında okula gitmek zorunda kalması, öğrenme süreçlerinde dikkatsizlik ve motivasyon kaybına yol açarak eğitim hayatlarını da etkiliyor" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA 2 SAAT FARK OLACAK
Türkiye, 2016 yılında kış saati uygulamasını kaldırmış ve yaz saati uygulamasını yıl boyunca sürdürme kararı almıştı. Ancak yeni düzenleme ile Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkının 2 saate çıkacak.
19 GÜN SONRA SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK
Bu yıl yaz saatinden kış saatine geçiş, 26 Ekim Cumartesi’yi 27 Ekim Pazar’a bağlayan gece gerçekleştirilecek. Avrupa ülkeleri saatlerini 26 Ekim tarihinde sabaha karşı 03:00’te bir saat geri alacak.