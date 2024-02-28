Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİVAS 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu