Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son hava tahminlerine göre; Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, ülke genelinde ise hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
SİVAS 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -13°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -9°C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 16°C
Az bulutlu