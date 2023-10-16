Kış kapıya dayandı, Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi!
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, "Bitlis Hakkari ve Muş’ta sabah saatlerinden, Van’da ise öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir" denildi.
Açıklamada, "Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında zaman zaman sert rüzgar şeklinde (20-40 km/sa) esmesi tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
- Van 17,
- Muş, Bitlis ve Hakkari’de ise 18 derece olması tahmin edilmektedir.
SEL VE BASKINI UYARISI
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.