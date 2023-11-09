Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait?

1-Binanın dış yalıtım, mantolanması giderleri kime ait?

Kat malikleri, acil olmayan ve lüks niteliğinde olan tamir ve tadilat giderlerini ödemek zorunda değildir.

Çatı onarımı, kiracının evine su sızması, binanın ana yapısına zarar gelmesi gibi durumlarda “acil onarım” sayılır. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, acil onarım için kat malikinin rızası aranmaz, arabulucu ya da yargı kararı yeterlidir.