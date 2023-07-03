Kimse bunu fark etmedi: Türkiye'de yeni dönem başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini bildirdi. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şehirlerde gürültü kirliliğini en aza indirmek için çalışmalara devam ettiklerini, çevreye ve insana saygılı şehirler için gürültü kirliliğini en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.