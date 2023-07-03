Kimse bunu fark etmedi: Türkiye'de yeni dönem başladı
Gürültü kirliliğine karşı harekete geçen hükümet, bütün Türkiye'de geçerli olmak üzere yeni bir uygulama başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerde gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla 11 bin 253 metrekare gürültü bariyeri inşa ettiklerini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini bildirdi. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şehirlerde gürültü kirliliğini en aza indirmek için çalışmalara devam ettiklerini, çevreye ve insana saygılı şehirler için gürültü kirliliğini en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.
Çocuk sesleri ve kuş cıvıltılarının birbirine karıştığı huzurlu şehirler hedefiyle gürültü bariyerlerinin miktarını arttırdıklarını vurgulayan Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini açıkladı.
66 ilin gürültü haritası, 24 ilin de gürültü eylem planı tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasında da gürültü ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 66 ilin gürültü haritası ile 24 ilin gürültü eylem planının tamamlandığı aktarıldı ve Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare gürültü bariyeri yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
"Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında kentlerde gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü, akustik planlamanın yapılması, sessiz alanların korunması amacıyla gürültü haritaları hazırlanarak çevresel gürültü eylem planları oluşturulduğu belirtilen açıklamada, eylem planları kapsamında belirlenen bölgelerde özellikle kara yolu ve demir yolu kaynaklı gürültünün azaltılması için gürültü bariyeri uygulamalarının hayata geçirileceği kaydedildi.