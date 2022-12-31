Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar!

2023 yılı değerli kağıtların satış bedelleri belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği pasaport ve ehliyet bedeli belirlendi.

Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar! - Resim: 1

Kimlik, ehliyet, pasaport ücretleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. İşte 2023 yılı için geçerli olacak pasaport, sürücü belgesi (ehliyet), kimlik kartı, aile cüzdanı ücretleri...

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Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar! - Resim: 2

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

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Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar! - Resim: 3

NOTER KAĞIDI VE PASAPORT BEDELİ

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.

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Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar! - Resim: 4

TC KİMLİK KARTI

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.

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