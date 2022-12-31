Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar!
2023 yılı değerli kağıtların satış bedelleri belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği pasaport ve ehliyet bedeli belirlendi.
Kimlik, ehliyet, pasaport ücretleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. İşte 2023 yılı için geçerli olacak pasaport, sürücü belgesi (ehliyet), kimlik kartı, aile cüzdanı ücretleri...
Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
NOTER KAĞIDI VE PASAPORT BEDELİ
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.
TC KİMLİK KARTI
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.