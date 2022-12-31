Kimlik, ehliyet, pasaport ücretlerine büyük zam: İşte yeni fiyatlar!

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.