Kimler faydalanabilecek? İşte İBB’nin 1 milyon liralık deprem kredisinin şartları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için sunduğu 1 milyon liralık faizsiz kredinin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağı netleşti.
Dün açıklanan projeye göre yenilenme projesinde bankalarca kullandırılacak konut kredilerinin faizlerini İBB ödeyecek. Kredi anapara üst limiti 1 milyon lira, vadesi de azami 10 yıl olacak.
KOŞULLAR NE?
Öncelikli olarak riskli yapı grupları ele alınacak. Hane içi toplam gelirin asgari ücretin (8 bin 500 TL) iki katından fazla olmaması gerekiyor.
Projeden yararlanmak için aranan nitelikler şöyle:
Faiz desteğinden yararlanacak yapının öncelikle riskli yapı olarak tespit edilmesi
İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ ile uzlaşmaya varılması
Hak sahibinin dar gelirli olması yani hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemesi