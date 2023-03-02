Kimler faydalanabilecek? İşte İBB’nin 1 milyon liralık deprem kredisinin şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) deprem tedbirleri çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için sunduğu 1 milyon liralık faizsiz kredinin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağı netleşti.

Kimler faydalanabilecek? İşte İBB’nin 1 milyon liralık deprem kredisinin şartları - Resim: 1

Dün açıklanan projeye göre yenilenme projesinde bankalarca kullandırılacak konut kredilerinin faizlerini İBB ödeyecek. Kredi anapara üst limiti 1 milyon lira, vadesi de azami 10 yıl olacak.

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Kimler faydalanabilecek? İşte İBB’nin 1 milyon liralık deprem kredisinin şartları - Resim: 2

KOŞULLAR NE?

Öncelikli olarak riskli yapı grupları ele alınacak. Hane içi toplam gelirin asgari ücretin (8 bin 500 TL) iki katından fazla olmaması gerekiyor.

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Kimler faydalanabilecek? İşte İBB’nin 1 milyon liralık deprem kredisinin şartları - Resim: 3

Projeden yararlanmak için aranan nitelikler şöyle:

Faiz desteğinden yararlanacak yapının öncelikle riskli yapı olarak tespit edilmesi

İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ ile uzlaşmaya varılması

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Kimler faydalanabilecek? İşte İBB’nin 1 milyon liralık deprem kredisinin şartları - Resim: 4

Hak sahibinin dar gelirli olması yani hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemesi

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