Kilis Horoz Karası Hasadı Başladı: Tarlada 16, Markette 40 Lira
Kilis'te ünlü 'Kilis Horoz Karası' cinsi üzümün hasadına başlandı. Sıcaklıkların 42 dereceyi bulduğu bölgede, üzümler tarlada 16 TL'den, marketlerde ise 40 TL ve üzerinde satışa sunuldu.
Sınır kenti Kilis, Türkiye'nin önemli bağcılık bölgelerinden biri olarak bilinirken, bu yıl sıcak hava koşulları ve kuraklık nedeniyle üzüm rekoltesinde azalma yaşanıyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve fiyatların yükselme olasılığını belirtti.
Özdemir, "Kilis'te 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi, Kilis'te de rekolte düşük. Üzüm üreticileri geçen yıl zarar etti ve bu yıl da en kötü hasatları gerçekleştirdiler. Üreticiler, patlıcan, domates, biber, soğan ve fıstık gibi ürünlerde de zarar etti" dedi.
Özdemir, tarlada üzümlerin 16 TL'den satıldığını, marketlerde ise fiyatların 40 TL'ye kadar çıktığını ve kurutulmuş üzümlerin fiyatının ise 200 TL'ye yükselmesini beklediklerini ekledi.
Üzüm üreticisi Mustafa Aytekin, sabahın erken saatlerinde 42 derece sıcaklık altında çalışarak hasat yaptıklarını belirtti. Aytekin, "Tarlaların yolunu sabah erken saatlerde tutarak 42 derece sıcaklık altında çalışıyoruz. Bu yıl üzüm fiyatları açıklanan 16 TL, masraflarımızı bile karşılamıyor. Çiftçiler olarak beklentimiz en az 20 TL. Şu anki fiyatlar büyük bir sıkıntı yaratıyor ve hasat yeni başladı, fiyatların yükselmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.