Kilis Horoz Karası Hasadı Başladı: Tarlada 16, Markette 40 Lira

Sınır kenti Kilis, Türkiye'nin önemli bağcılık bölgelerinden biri olarak bilinirken, bu yıl sıcak hava koşulları ve kuraklık nedeniyle üzüm rekoltesinde azalma yaşanıyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ve fiyatların yükselme olasılığını belirtti.

Özdemir, "Kilis'te 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi, Kilis'te de rekolte düşük. Üzüm üreticileri geçen yıl zarar etti ve bu yıl da en kötü hasatları gerçekleştirdiler. Üreticiler, patlıcan, domates, biber, soğan ve fıstık gibi ürünlerde de zarar etti" dedi.