Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünün duyurulmasının ardından kan bağışı yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kınık'a tepki yağınca verilen yanıtları gizlemek zorunda kaldı.
Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü. Çadır satışı tartışmasıyla gündeme gelen Türk Kızılayı, "önemli" başlığıyla kan bağışı çağrısı yaptı.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yapılan çağrıya uyduğunu göstermek için kan bağışı yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kınık'a tepki yağdı. Kınık, tweetine verilen yanıtları gizlemek zorunda kaldı.
İşte Kınık'a gelen o tepkiler: