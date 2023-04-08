Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yapılan çağrıya uyduğunu göstermek için kan bağışı yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kınık'a tepki yağdı. Kınık, tweetine verilen yanıtları gizlemek zorunda kaldı.

İşte Kınık'a gelen o tepkiler: