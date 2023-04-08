Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünün duyurulmasının ardından kan bağışı yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kınık'a tepki yağınca verilen yanıtları gizlemek zorunda kaldı.

Kızılay Kerem Kınık
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Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı - Resim: 1

Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü. Çadır satışı tartışmasıyla gündeme gelen Türk Kızılayı, "önemli" başlığıyla kan bağışı çağrısı yaptı.

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Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı - Resim: 2

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yapılan çağrıya uyduğunu göstermek için kan bağışı yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kınık'a tepki yağdı. Kınık, tweetine verilen yanıtları gizlemek zorunda kaldı.

İşte Kınık'a gelen o tepkiler:

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Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı - Resim: 3
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Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı - Resim: 4
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