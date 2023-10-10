Kedicikler itiraf etti, Adnan Oktar'ın yaptığı eziyetlerin listesi ortaya çıktı!

Kedicik belgeselinde konuşan mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, "turnike" sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan itiraflarda göre, Adnan Oktar'ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarıldı.

Mağdurların anlattıklarına göre Adnan Oktar'ın eziyet ve istismarları şöyle: