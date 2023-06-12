Bu bitkiyi koparan yandı! Cezası 244 bin lira

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl bu koruma altındaki türe dikkat çekerek, “Kazdağı'nda 2 tane şakayık türümüz var. Türkiye'de 8. bunun 2 tanesi Kazdağı'nda bulunuyor. Birisi kırmızı renkli, birisi beyaz renkli. Beyaz renkli olan, endemik olan bitki. Her ikisi de koruma altında. Koparılması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yasaklanmış olan koruma altındalar. Koparanlara yüklü bir ceza var” dedi.

