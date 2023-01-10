Kayıp Elnare Kızmaz’a tecavüz ettiği iddiasıyla DNA örneği alınan 80 yaşındaki adam intihar etti

Babasının bir erkeğe, o erkeğin ise yıllarca başka erkeklere para karşılığında sattığı Elnare Kızmaz, zihinsel engeli yüzünden hiçbir şeyden habersiz yıllarca bu işkenceye maruz kaldı. 2 çocuk annesi kadın, evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.