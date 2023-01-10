Kayıp Elnare Kızmaz’a tecavüz ettiği iddiasıyla DNA örneği alınan 80 yaşındaki adam intihar etti
Balıkesir'de kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz’ı istismar ettiği iddiası ile DNA örneği alınan kişilerden 80 yaşındaki Seyfettin Kara, intihar ederek hayatına son verdi.
Balıkesir'de kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz’ı istismar ettiği iddiası ile DNA örneği alınan kişilerden 80 yaşındaki Seyfettin Kara, intihar ederek hayatına son verdi.
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen iddialara göre 22 Kasım tarihinde Balıkesir'de sırra kadem basan Elnare Kızmaz'ın kardeşi Aynure, kız kardeşinin şüpheli kaybıyla ilgili yardım istedi.
Babasının bir erkeğe, o erkeğin ise yıllarca başka erkeklere para karşılığında sattığı Elnare Kızmaz, zihinsel engeli yüzünden hiçbir şeyden habersiz yıllarca bu işkenceye maruz kaldı. 2 çocuk annesi kadın, evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.
Elnare Kızmaz’ın kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldığı da iddialar arasında yer alıyor. Kızmaz'ın köydeki en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edildi.