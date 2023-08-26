Karmaşaya yol açmıştı, İçişleri Bakanı son noktayı koydu: 'B' sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!
125 cc'lik motorların 'B' sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik daha önce yapılan açıklamaların karmaşaya yol açması sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni açıklama yaparak son noktayı koydu.
Seçimlerden önce eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, B sınıfı ehliyetle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Soylu, 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini anlatarak, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak" ifadelerine yer verdi.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından 125 cc'lik motorların 'B' sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik karmaşa ortaya çıkarken yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tartışmalara son noktayı koydu.
B SINIFI EHLİYET SAHİPLERİ MOTOR KULLANABİLİR Mİ?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Yerlikaya, 125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine şu ifadelere yer verdi: