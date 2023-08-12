Kardeşinin paylaşımıyla gündeme oturmuştu: Bakanlıktan Cem Garipoğlu kararı! Mezarı açılacak mı?
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.
İstanbul Bahçeşehir’de 14 yıl önce katledilen Münevver Karabulut’in katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde yeni gelişme bir yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un katil Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için son olarak Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. Bakanlıktan mezarının açılmasına ret kararı çıktı.
NE OLMUŞTU?
Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi
Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut’un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu’nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.
MEZARI AÇILSIN TALEBİ HER SEFERİNDE REDDEDİLDİ
Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.