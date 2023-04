Kardeş cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Olay, dün Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Torun (29) ile abisi Murat Can Torun (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat Can Torun'u bıçaklayarak öldüren Emre Torun daha sonra evden kaçtı. Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre Torun şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre Torun gözaltına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can Torun'u olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.