Kardeş cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Emre Torun'un altı yıl önce bir mağazadan aldığı telefonunu arıza yapması üzerine tekrardan mağazaya gittiği sıkıntısının çözülmemesine üzerine sinirlenerek kamyonla mağazanın duvarına çarptığı öğrenildi. Kazanın ertesi gün bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabirlerine durumu anlatan Emre Torun, “Mağazaya gittim. Kamyoneti de asfaltta çekemeyeceğim için girişe yakın bir yere çektim ve girdim içeri. İçeri girdikten sonra 'Yetkili bir kişiyle görüşebilir miyim' dedim. Ben bu telefonu buradan aldım ve elimde faturası vardı. İşte orada bana, ‘Size yardımcı olamayız. Sizi başka yere göndereceğiz' dediler. Nasıl oldu ne bitti derken çıktım dışarı, sinirliydim, basmışım arabanın marşına, kaldırdım arabayı, sonra indim arabadan. Daha sonra olanlar oldu” dedi.