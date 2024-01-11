Kar yağışı bekleyenleri üzecek tahmin: 'Bu kış karlı geçmeyecek'

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR

İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini belirten Çukurçayır, "Meteoroloji verilerine bakarsanız çarşamba Trakya üzerinden kar yağışı görülüyor ama İstanbul bundan etkilenmeyecek. Şehirde kar yağışının olabilmesi için sıcaklıkların çok düşük olması lazım. Kırsalla şehirdeki yağış farklılıkları bundan kaynaklanıyor. Gelen hava sistemi aynı ama bıraktığı etkiler yüksek kesimlerde ve şehirlerde farklı oluyor." dedi.