Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
Havaların günden güne soğumasıyla birlikte beklenen kar yağışları için de tarih verildi.
Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde havalar günden güne soğuyor, yağışlar da etkisini göstermeye başlamış durumda. Yağışlı havanın devam edip etmeyeceği ise merak konusu oluyor. Özellikle barajlardaki doluluk oranının endişelendiren seviyelere düşmesi, sevindirici yağış haberlerinin önemini artıyor.
Hava durumu ile ilgili özellikle barajlar açısından ise sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Medyaradar'ın haberine göre son gelen Meteorolojik verilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’un yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"BUGÜN ARTIK YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR"
"Evet o beklediğimiz özlediğimiz yağışlar nihayet geldi. Bugün artık yüzümüz gülüyor. Yurdun büyük bölümünde şu anda yağışlar etkisini göstermeye başladı özellikle kuzey ve iç bölgelerde. Son iki gündür yağışlar mevsim normalleri civarında hatta bazı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.
Hava durumu ile ilgili özellikle barajlar açısından ise sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen Meteorolojik verilere göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’un yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"BUGÜN ARTIK YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR"
"Evet o beklediğimiz özlediğimiz yağışlar nihayet geldi. Bugün artık yüzümüz gülüyor. Yurdun büyük bölümünde şu anda yağışlar etkisini göstermeye başladı özellikle kuzey ve iç bölgelerde. Son iki gündür yağışlar mevsim normalleri civarında hatta bazı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.
"POLAR VORTEX GİDEREK GÜÇLENİYOR"
Bu arada geçenlerde bazı verilere baktım şu anda polar vortex giderek güçleniyor. Kutup girdabı giderek güçleniyor ve Kuzey kutbunda soğuk hava depolanması giderek hız kazanmış durumda.
Bu ne demek? Bu şu demek; orada ne kadar çok fazla soğuk hava depolanır ise bunun daha sonradan aşağıya taşma olasılığı yani bizlere doğru taşma olasılığı da o kadar güçlenmiş olacak diye de düşünüyorum.
"BARAJLARIN SU SEVİYESİ AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ BİR TAKIM GELİŞMELERE DE NEDEN OLACAĞINI BEKLİYORUZ"
Bu son yağışlar özellikle barajlardaki su seviyesi açısından sevindirici bir takım gelişmelere de neden olacağını ummaktayım. Zaten son yapılan açıklamalarda İstanbul da dahil olmak üzere bazı barajlarda minimal düzeyde de olsa pozitif yönde bir artış kaydedildi baraj seviyelerinde.
Bu ilerideki yağışlara bağlı olacak tabii ki ve sıcaklıkların düşük şartlarda seyretmesine bağlı olacak. Çünkü sıcaklık düşük olduğu zaman buharlaşma da azalacak. Kışın genelde sıcaklıklar düşük değerlerde seyrettiği için kazanılan su miktarı kaybedilen su miktarının önüne geçiyor ve dolayısıyla artık yeryüzü suyu depolamaya başlıyor.
Şu anda tek temennim en büyük temennim bu yağışların devam etmesi ama, şu anda hava modellerine baktığımız zaman artık bu yağışların ardı arkası kesilmeyecek gibi de duruyor. Kasım ayının ikinci yarısı oldukça yağışlı geçecek.
Hatta Kuzey kesimlerde özellikle yağışlar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Aralık ayına baktığımız zaman şimdiden şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Aralık ayı geçtiğimiz Aralık ayına göre son derece yağışlı geçecek.
"İSTANBUL AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ"
Mevsim normalleri açısından özellikle yurdun kuzey ve batı bölgeleri Marmara Bölgesi başta olmak üzere Karadeniz'in kıyıları ve özellikle Ege kıyıları olmak üzere yağışlar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ki İstanbul açısından son derece önemli bu verdiğim değer.
Çünkü neden? Marmara Bölgesi zaten mevsim normallerin üzerinde yağış alırsa zaten İstanbul bundan fazla fazla nasibini alacak demektir. Dolayısıyla Bursa'daki barajlar için de durum aynı çünkü orada da şu anda alarm durumunda barajlar. Bu bağlamda bizi güzel günler beklediğini söyleyebilirim.
Ama dediğim gibi bunlar bizi rehavete sürüklememeli artık bizim yönümüz dediğim gibi ısınma yönünde. 2100 yılına kadar dünyada zaten ortalama sıcaklıklar giderek artacak, her ne kadar yağışlı mevsimler olsa da biz sanki su kıtlığını çekiyormuşçasına suyu ekonomik kullanmamız gerekiyor."
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Öte yandan, İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.
Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.