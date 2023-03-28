Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor!

Türkiye kısa süreli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde yaklaşık 15 ila 20 derece arasında düşüş yaşanacak.

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Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının son günlerde yükselmesinin ardından ani düşüşler yaşanacak. Yaşanan bahar havası yerini soğuk ve karlı günlere bırakmaya hazırlanıyor.

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Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! - Resim: 2

15 ila 20 derece arasında düşen hava sıcaklıklarının ardından Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı bekleniyor.

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Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! - Resim: 3

BAHAR KARI

TRT Haber'in haberine göre, Öyle ki Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminde görülmeyen kar yağışının baharda geleceği öngörülüyor. Hatta bu sistemin bazı yerlerde fırtınaya bile sebep olacağı belirtiliyor.

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Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! - Resim: 4

ANİ KIŞA GEÇİŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, Soğuk hava ne zaman etkili olacak? En fazla Türkiye’nin hangi bölgeleri etkilenecek? gibi merak edilen soruları cevapladı.

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