Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor!
Türkiye kısa süreli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde yaklaşık 15 ila 20 derece arasında düşüş yaşanacak.
Hava sıcaklıklarının son günlerde yükselmesinin ardından ani düşüşler yaşanacak. Yaşanan bahar havası yerini soğuk ve karlı günlere bırakmaya hazırlanıyor.
15 ila 20 derece arasında düşen hava sıcaklıklarının ardından Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı bekleniyor.
BAHAR KARI
TRT Haber'in haberine göre, Öyle ki Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminde görülmeyen kar yağışının baharda geleceği öngörülüyor. Hatta bu sistemin bazı yerlerde fırtınaya bile sebep olacağı belirtiliyor.
ANİ KIŞA GEÇİŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, Soğuk hava ne zaman etkili olacak? En fazla Türkiye’nin hangi bölgeleri etkilenecek? gibi merak edilen soruları cevapladı.