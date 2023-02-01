Kar şiddetini artırıyor: Meteoroloji'den son hava durumu raporu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili oldu. Beylikdüzü ve Sultangazi'de gece saatlerinde kar yağışı başlarken araçların üzeri beyaza büründü. Son tahminlere göre İstanbul'a kar yağışı yükseklerde devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya dışında) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
İZMİR 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı kar yağışlı
MUĞLA 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu