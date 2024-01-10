Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi!

Türkiye, dünden itibaren hem Balkanlar hem de Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düştü. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.