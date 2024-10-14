Kapılar Kapandı: Türk Vatandaşlarına 2 Yıl Vize Verilmeyecek
Son yıllarda Türk vatandaşlarının vize başvurularına gelen ret yanıtlarının oranı giderek yükselirken, özellikle ABD'den dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin gerilmesi, vize başvuru sürecine de yansıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte birçok Türk vatandaşı, yurtdışına gitmek için Schengen vizesine yöneldi. Ancak Avrupa ülkeleri, Türkiye'den gelen başvurulara rekor seviyede ret yanıtı vermeye devam ediyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki vize problemleri, ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.
2026'YA KADAR RENDEVU VERİLMEYECEK
ABD, Türkiye’den yapılan vize başvurularında geçmişte sağladığı kontenjanları önemli ölçüde azalttı. Bu durum, Türk vatandaşlarının vize randevusu almasını zorlaştırarak, sistemin tıkanmasına yol açtı. Yüksek başvuru sayısına rağmen sınırlı kontenjanlar nedeniyle, 2026 yılına kadar ABD'ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, acil bir durum belirtmedikleri sürece en erken randevuyu 2026 yılının Ocak ayında alabiliyor.
RET ORANI YÜZDE 20'YE ULAŞTI
Türkiye'deki vize sorunları, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri ile birleşince, tatil tercihlerini yurt dışına yönlendirdi. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki fiyatlar Avrupa standartlarının üzerine çıkarken, vatandaşlar ekonomik olarak daha uygun olan Balkan ülkelerine ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelmeye başladı. AB ülkeleri, artan başvuru sayısına yanıt olarak randevu tarihlerini yıl sonuna kaydırırken, ret oranlarını da yüzde 20’ye çıkararak tarihi bir seviyeye ulaştı.