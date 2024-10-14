Kapılar Kapandı: Türk Vatandaşlarına 2 Yıl Vize Verilmeyecek

RET ORANI YÜZDE 20'YE ULAŞTI

Türkiye'deki vize sorunları, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri ile birleşince, tatil tercihlerini yurt dışına yönlendirdi. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki fiyatlar Avrupa standartlarının üzerine çıkarken, vatandaşlar ekonomik olarak daha uygun olan Balkan ülkelerine ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelmeye başladı. AB ülkeleri, artan başvuru sayısına yanıt olarak randevu tarihlerini yıl sonuna kaydırırken, ret oranlarını da yüzde 20’ye çıkararak tarihi bir seviyeye ulaştı.