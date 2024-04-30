Kapıda vize uygulaması: Bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak! İşte o Yunan adaları

1 İLA 7 GÜN ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor. Adalar için alınan ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olabiliyor ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamıyor.