Kapı Önüne Tarçın Dökmek Ne Anlama Geliyor? Meğer Sebebi Buymuş

Tarçın, sıcak ve tatlı aromasıyla sadece yemeklerde değil, aynı zamanda spiritüel uygulamalarda da önemli bir yer tutuyor. Son zamanlarda tarçının bolluk ve bereket çekme gücüne dair inançlar yeniden öne çıkarken, mistik yazar Nikki Van De Car’a göre, tarih boyunca pek çok kültürde tarçın, refahı sağlamak için bir araç olarak kullanılmış.