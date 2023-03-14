Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması: Hangi noktalarda tehlike arttı?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından gözler Marmara Bölgesi'ne çevrildi. Endişenin arttığı bölge için Kandilli'den uyarı geldi.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından gözler megakent İstanbul'da. Uzmanlar başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde en az 7 büyüklüğünde depremin beklendiğini ifade ederken acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Özener, Marmara Denizi’nde oluşacak büyük depremin İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Balıkesir gibi kentleri de etkileyeceğini dile getirerek, “17 Ağustos’ta İzmit’teki sarsıntı Avcılar’da yıkıma yol açtı. Olası büyük Marmara depremi 200 km bir alanda yıkıcı etki yaratacak. Marmara’ya kıyısı olan kentler risk altında. Fay tek parça da kırılsa, iki parça da kırılsa 7 ve üzerinde deprem üretecek. Vakit kaybetmeden İstanbul’da 70 ile 90 bin arasında olduğu telaffuz edilen çürük yapıların güçlendirilmesi, olmuyorsa yıkılıp yeniden yapılması için enerji harcamalıyız” dedi.
Prof. Dr. Özener, merak edilen şu soruları yanıtladı: