Kanal D'nin İddialı Dizisi Başlamadan Ertelendi: Ekonomik Sıkıntı Onları da Vurdu

Türk dizi sektöründe beklenmedik bir duraklama yaşanıyor. Son dönemde dizi sektöründe maliyetler önemli ölçüde arttığı gerekçesiyle birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı birçok dizi projesi, yayınlanmadan önce eylül sezonuna ertelendi.

Prodüksiyon maliyetleri, oyuncu ücretleri, senarist, yönetmen ve teknik ekip ücretlerindeki artış, yapım şirketlerini zor durumda bıraktı. Bu durum, birçok dizinin yayın tarihini ertelemesine neden oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Bulutların Üstünde" de eylül sezonuna ertelendi.